Gute Ideen gefragt

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf 2015 war der Hohen Neuendorfer Bürgerhaushalt der erste im Kreis. Inzwischen hat diese Form der demokratischen Abstimmung über gute Ideen immer mehr Anhänger im Kreis gefunden. „Schön, dass wir Nachahmer gefunden haben“, sagt Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) am Dienstag anlässlich des Beginns der sechsten Bürgeretat-Runde in der Stadt. Seit Beginn des Bürgerhaushalts im Jahr 2014 haben sich mehr als 2 000 Hohen Neuendorfer mit eigenen Vorschägen sowie Abstimmungen beteiligt. 45 Projektideen wurden umgesetzt, darunter die beliebten öffentlichen Bücherschränke in den Stadtteilen, überdachte Fahrradständer, Sitzbänke, aber auch Anschaffungen für Vereine und Schulen.

50 Plakate hat die Stadtverwaltung aufgehängt, es gab eine Postwurfsendung, und in den Bibliotheken liegen Flyer aus. Ab sofort können bis zum 15. Februar neue Vorschläge eingebracht oder diejenigen noch einmal eingereicht werden, die bisher keine Berücksichtigung fanden. Die Regie über den Bürgeretat hat diesmal Susanne Kübler aus dem Marketing-Fachbereich übernommen, die auch für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Die Projektideen sind wieder in neun Kategorien eingeteilt“, sagt sie. Das sind Sport, Senioren, Kinder und Jugend, Kultur, Umwelt und Natur, Straßen und Verkehr, Sicherheit/Sauberkeit/Ordnung, Stadtteilprojekte sowie Einsparvorschläge.

Die Vorschlagsfrist ist diesmal früh im Jahr, weil die Ferien früh beginnen. Vorschläge können auf dem Postweg geschickt werden oder auch online. Spät im Jahr findet die öffentliche Abstimmung statt. „Die Stadtverordneten wollten, dass die Kommunalwahlen dann vorbei sind und die neue Stadtverordnetenversammlung den Beschluss fasst“, erläutert Steffen Apelt.

Wie bereits im vergangenen Jahr, werden die neuen Vorschläge im Jahr 2020 umgesetzt. Zehn Projekte aus dem Bürgeretat 2018 werden dieses Jahr realisiert. Dazu gehört der Schutz und die Verbesserung der Lebensgrundlage für Bienen und wild lebende Insekten sowie die kostenlose Bereitsstellung von insektenfreundlichem Saatgut. Die Idee hatte mit 290 Punkten die meiste Zustimmung erhalten, allerdings mithilfe von Vollmachten, was künftig nicht mehr zulässig ist. Die Stadtverordneten haben beschlossen, dass nur persönlich vor Ort votiert werden kann. Deshalb ist diesmal ein Sonnabend als Tag der Abstimmung gewählt worden, und auch die Zeitspanne soll länger sein, etwa 12 bis 18 Uhr, sodass möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit haben, in die Stadthalle zu kommen.

Der Bogenschützenverein erhält einen Zuschuss für seine Küchenausstattung, die Grundschule Borgsdorf ein Klettergerüst. Ein beleuchteter Fahrradweg zwischen Bergfelde und Birkenwerder ist mit kalkulierten 60 000 Euro die weitaus teuerste Maßnahme. Künftig sollen Ideen laut den veränderten Regeln möglichst nicht mehr als ein Drittel des Gesamtbudgets verbrauchen, damit viele weitere zum Zuge kommen. Die Möglichkeit, gute Ideen, die zu teuer sind, in den normalen Haushalt der Stadt aufzunehmen, besteht aber auch.

Für den aktuellen Bürgeretat stehen wieder 100 000 Euro zur Verfügung. Alle Hohen Neuendorfer dürfen sich unabhängig vom Alter daran beteiligen. Zwischen Mitte Februar und Mitte März bereitet die Verwaltung die eingegangenen Vorschläge auf. Dann werden sie von den Fachbereichen auf ihre Realisierbarkeit hin geprüft, denn erfahrungsgemäß fallen nicht alle Ideen in die Zuständigkeit der Stadt.(hw)