Neue Info-Tafeln zu Luxemburg und Liebknecht

dpa

Berlin (dpa) Hundert Jahre nach dem Mord an den Kommunistenführern Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg sollen ab April neue Info-Tafeln auf dem Berliner Zentralfriedhof Friedrichsfelde an beide erinnern.

Auf das Grabfeld werden zudem bereits im Januar Platten als temporäre Installation gesetzt, die ihre Grabstellen markieren sollen, wie Vorstandsmitglied Jürgen Hofmann vom Förderkreis Erinnerungsstätte der deutschen Arbeiterbewegung Berlin-Friedrichsfelde ankündigte. Das Grabfeld wurde einst von den Nazis zerstört. Die Berliner Senatsverwaltung für Kultur fördert nach eigenen Angaben die Projekte.

Luxemburg und Liebknecht wurden am 15. Januar 1919 von Freikorps-Soldaten in Berlin erschossen. Dem Ganzen gingen Revolutionswirren nach dem Ersten Weltkrieg voraus.

Am Sonntag (13. Januar) will die Linke wie jedes Jahr im Januar an der Gedenkstätte der Sozialisten am Friedhofseingang an Luxemburg und Liebknecht erinnern. Das Grabfeld selbst liegt weiter im Inneren des Friedhofs.