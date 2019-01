Getrübter Blick ins neue Jahr

Nina Jeglinski

Berlin (MOZ) Zehn Jahre ging es in der Hauptstadtregion nur aufwärts: In den Jahren wurden 500 000 neue Arbeitsplätze geschaffen, große Firmen angesiedelt und gebaut. Doch für das neue Jahr ist die Stimmung bei den Arbeitgebern gedämpft.

Sind die „fetten Jahre“ – wie von Wirtschaftsinstituten und Bundesfinanzminister jüngst verkündet – auch für Berlin und Brandenburg vorbei? So ganz will das der Chef der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Christian Amsinck, nicht stehenlassen. Er stellt sich mit seiner Prognose für das neue Jahr gegen den vermeintlichen Trend. „In der Hauptstadtregion gibt es zig Tausend unbesetzte Stellen, und wir haben 240 000 Studierende“, sagte Amsinck beim Neujahrsfrühstück des UVB. Nach wie vor habe die Region „enormes Potential“ und man rechne mit einem Wachstum um zwei Prozent für Berlin und 1,5 Prozent für Brandenburg, hieß es.

Doch auch die grauen Wolken, die am Horizont aufziehen, wurden benannt. Vor allem der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Brexit seien externe Faktoren, die sich „auch auf die Hauptstadtregion negativ auswirken könnten“, meinen die Arbeitgeber. Zudem zeichneten sich „hausgemachte Probleme“ ab. Was sich Ende 2018 mit der „Vertreibung“ des Weltkonzerns Google „durch die Berliner Bezirksregierung in Kreuzberg ereignet hat, darf sich auf keinen Fall wiederholen“, warnte Amsinck.

Verärgert ist der UVB auch über die aktuelle Debatte um das Unternehmen Deutsche Wohnen. Dass in Berlin ernsthaft darüber diskutiert werde, einen Konzern zu enteignen und zu verstaatlichen, sei „mehr als irritierend“. Kritik übte Amsinck vor allen am Berliner Senat, dort sei man „verdruckst“. Anstatt klar Stellung gegen die Idee der Verstaatlichung zu beziehen, würden die politisch Verantwortlichen schweigen. Dabei sei es wichtig, dass „Berlin auch weiterhin für Firmen attraktiv bleibt“, fordert der Arbeitgeberchef.

Doch auch Brandenburg bekam einen vollen Ranzen Hausaufgaben mit ins neue Jahr. Die Landesregierung habe zwar vieles angestoßen, doch seien Themen wie der zügige Ausbau der Infrastruktur, die Digitalisierung und vor allem die Zukunft des Braunkohlereviers Lausitz, liegengeblieben. Dabei sei die Antwort auf diese Fragen „entscheidend dafür, wie sich die Region für die nächsten Jahrzehnte einrichten wird“, so Amsinck. Er könne alle Verantwortlichen – ausdrücklich auch die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung – dazu aufrufen, diese Region nicht aus den Augen zu lassen. Es stehe viel auf dem Spiel. Dass Kanzlerin Merkel die Frage der Kohlekommission nun an sich gezogen habe, sei ein „richtiges, ein wichtiges Zeichen“, findet Amsinck.

Doch auch in Brandenburg müsse man sich bewegen. Die Region müsse sich entscheiden, entweder „ unter sich zu bleiben“ und Zugezogene auszugrenzen oder aber „der Realität ins Auge zu blicken“. Weder Berlin noch Brandenburg kommen ohne ausländische Arbeitskräfte aus. Bereits im vergangenen Jahr hatten von zehn Arbeitnehmern in Brandenburg sechs einen ausländischen Hintergrund. Das werde sich in Zukunft noch erhöhen. Vor allem in den Pflegeberufen und der Baubranche gilt der deutsche Arbeitsmarkt als „leergefegt“, und die Firmen werden sich in den nächsten Jahren immer stärker im Ausland, vor allem in Osteuropa, nach Mitarbeitern umschauen.

Für ein weiterhin „geregeltes Zusammenleben“ sei die Politik auch im Hinblick auf den Ausbau der Infrastruktur verantwortlich. In der Hauptstadtregion werde zwar seit Langem über den Ausbau von Schienen und Wegen geredet, doch „ich befürchte, dass es hier keine schnellen Lösungen geben wird“, so das Fazit Amsincks. Dabei wird auch 2019 mit einer Zunahme der Pendlerzahlen von Brandenburg nach Berlin und umgekehrt gerechnet. Allein seit 2007 wuchs die Zahl der Berufspendler nach Berlin um 33,5 Prozent und von Berlin nach Brandenburg um 25,1 Prozent.