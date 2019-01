Hauptsache, es schmeckt

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Zum ersten Mal seit Amtsantritt hat Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) den Ernährungsreport vorgestellt. Dabei verriet sie, was bei den Deutschen auf den Teller kommt, ob das künftig auch Insekten sind – und wie sie ihre Ernährungspolitik gestalten will. Sieben Fakten zu der Umfrage.

Auswärts zu essen, liegt im Trend

Noch immer essen die Deutschen die meisten Mahlzeiten zu Hause. Allerdings verschiebt sich der Trend zugunsten von Restaurants, Kantinen und Lieferdiensten. So geht jeder vierte Mann mindestens einmal die Woche auswärts essen, bei den Frauen sind es etwa 13 Prozent. Bereits im Herbst hatte Klöckner erklärt, dass ihr Ministerium deshalb Schulkantinen besser fördern wolle. Am Montag wiederholte sie, dass eine Mahlzeit im Schnitt nur vier Cent teurer werde, wenn sie nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) hergestellt werden. Bereits jetzt fördert der Staat Schulkantinen mit jährlich 1,2 Milliarden Euro.

Die Deutschen lieben Fleisch

Nach ihren Lieblingsgerichten gefragt, haben 33 Prozent Braten, Schnitzel oder Gulasch angegeben, gefolgt von Spaghetti, Lasagne und Spätzle (17 Prozent). Salate und Gemüsegerichte kommen abgeschlagen auf Rang drei (zehn Prozent). 28 Prozent essen sogar täglich Fleisch, obwohl drei Viertel der Befragten weniger Fleischkonsum für wichtig erachten, damit die globale Bevölkerung künftig ernährt werden kann. Für Klöckner kein Grund zum Eingreifen: „Wir dürfen den Bürgern nicht vorschreiben, was in ihrem Essen steckt“, sagt sie. Einer höheren Mehrwertsteuer auf Fleisch- und Wurstwaren erteilte sie bereits im Sommer 2018 eine Absage.

Ernährung gehört an die Schulen

Das zumindest glauben die allermeisten. 95 Prozent, im Osten sogar 98 Prozent, wollen, dass Kinder in der Schule die Grundlagen einer gesunden Ernährung erlernen. Ihr Anteil wächst seit Jahren kontinuierlich an. Während aber ihr Vorgänger Christian Schmidt (CSU) sich vor einem Jahr noch für ein eigenes Schulfach aussprach, hält Julia Klöckner nicht viel von dieser Idee. „Der Fächerkanon ist Ländersache“, sagt sie. „Das wird der Bund nicht bestimmen.“ Dass die Schulen vermitteln, wie gesunde Ernährung funktioniert, unterstützt sie allerdings. Schon jetzt gibt es in allen Bundesländern Vernetzungsstellen, um die Schulen bei der Gestaltung eines gesunden Verpflegungsangebotes zu unterstützen.

Die Deutschen wollen Bescheid wissen

Schon jetzt müssen Hersteller zahlreiche Angaben auf den Lebensmittelverpackungen nennen – und die Verbraucher wissen das zu schätzen: Jeweils weit mehr als jeder zweite Befragte findet die Nennung von Inhaltsstoffen, Herkunft, Mindesthaltbarkeitsdatum, Allergen- und Warnhinweise sowie die Nährwertangaben wichtig oder sehr wichtig. Vier von fünf Verbrauchern wünschen sich außerdem Angaben über artgerechte Haltung, umweltverträgliche und faire Produktionsbedingungen und den Einsatz von Gentechnik sehr wichtig. Julia Klöckner folgert daraus, dass die Verbraucher keine „schlichte Simplifizierungen“ wollen, und lehnt deshalb eine Lebensmittelampel auf Verpackungen, wie sie die Grünen seit mehr als zehn Jahren fordern, ab. Stattdessen sieht der Koalitionsvertrag vor, bis zum Sommer ein „Modell in Zusammenarbeit mit Lebensmittel- und Verbraucherverbänden unter Berücksichtigung der besonderen Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen“ zu erarbeiten. Wenn damit auch das Vertrauen gestärkt wird, kann das nicht schaden: Immerhin 27 Prozent gaben an, unseren Lebensmitteln eher nicht oder gar nicht zu vertrauen.

Es wird zu viel weggeworfen

55 Kilogramm Lebensmittel wirft jeder in Deutschland jährlich weg. Gut die Hälfte davon wäre prinzipiell genießbar gewesen. Dass die Lebensmittel trotzdem im Müll landeten, liege vor allem an „Haltbarkeitsproblemen“ (58 Prozent), zu großen Portionen (21 Prozent) und falscher Planung (zwölf Prozent). Ministerin Klöckner kündigte an, im Februar oder März eine weitere Initiative zur Minimierung der Lebensmittelverschwendung vorzustellen. Bereits jetzt vergibt ihr Ministerium einen Bundespreis für Engagement gegen Lebensmittelverschwendung. Zudem informiert es auf einer Internetseite und in einer App über entsprechende Maß-nahmen.

Künftig kommen Insekten auf den Tisch

Ein Drittel der Befragten wäre damit einverstanden. Vor allem Männer können sich das vorstellen: 40 Prozent von ihnen würden Lebensmittel aus Insekten kaufen. Damit erfahren Grillen und Käfer mehr Akzeptanz als künstlich hergestelltes Fleisch. 81 Prozent können sich nicht vorstellen, In-Vitro-Fleisch zu kaufen. Fest steht allerdings, dass sich die Ernährung künftig verändern wird. Schon jetzt unterstützt die Bundesregierung etwa die Forschung an kalorienreduziertem Zucker aus Zuckerrüben.

Auf den Geschmack kommt es an

99 Prozent der Befragten sagten, dass es ihnen beim Essen auf den Geschmack ankommt. Gesundheit (91 Prozent) und einfache Zubereitung (48) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Das klingt banal, ist allerdings für Klöckner Grundlage für alle Maßnahmen in der Ernährungspolitik. „Alles wird nichts bringen, wenn es den Geschmack der Bürger nicht trifft“, sagt sie. Deshalb setzt ihr Haus zur Reduktion von Fett, Salz und Zucker auch auf Freiwilligkeit. Eine verpflichtende Zuckersteuer, wie es sie in Großbritannien gibt, lehnt sie ab. Klöckner sieht sich nicht „in Frontstellung zur Wirtschaft“, wie sie sagt. Denn: „Weder Politiker noch NGOs produzieren die Lebensmittel.“