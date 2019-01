Yoga ist eine Lebenseinstellung

Juliane Keiner

Bad Belzig (moz) Yoga hat das Leben von Martina Beck beeinflusst – im positiven Sinne und in vielerlei Hinsicht. „Es ist eine Lebenseinstellung“, so die sympathische 49-Jährige, die in Bad Belzig verschiedene Yoga-Kurse anbietet. In der Kreisvolkshochschule, in einem Fitnessstudio, in Unternehmen und in der Bad Belziger Hebammenpraxis bietet die zweifache Mutter ihre Kurse an, so zum Beispiel Yoga für Schwangere und – ganz neu – Mama-Baby-Yoga.

Um den neuen Kurs, der am 17. Januar in der Hebammen-Praxis startet, kompetent anbieten zu können, hat die gelernte Yoga-Lehrerin Ende des vergangenen Jahres eine Zusatzausbildung absolviert. Frauen, die begeistert an Yoga für Schwangere teilgenommen haben, Mütter, die für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden aktiv werden möchten, können nach der Geburt ihres Kindes und einem eventuell absolvierten Rückbildungskurs den Mama-Baby-Yoga-Kurs besuchen. „Ab der zehnten Woche nach der Geburt. Wir machen Übungen für uns als Frauen und Mütter – über dem Baby, neben dem Baby und mit dem Baby“, so Martina Beck, die die Grundausbildung in Integralem Yoga bereits 2005 absolvierte und im Anschluss daran ein Yoga-Zentrum in Wiesbaden leitete.

Zur Teilnahme werden selbstverständlich nicht nur Bad Belzigerinnen animiert. „Der Einzugsbereich ist groß. Auch Frauen aus Treuenbrietzen, aus Borkheide und Niemegk durfte ich bereits in meinen Kursen begrüßen.“

Weitere Informationen erhalten Yoga-Interessierte, Schwangere und auch Mütter mit Baby bei Martina Beck persönlich unter der Telefonnummer 0176/ 23 19 66 41.