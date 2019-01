Vermisster Pudel an der Autobahn gefunden

Anja Hamm

Velten (MOZ) Freude in Velten: Zehn Tage nach seinem Verschwinden ist ein Pudel an der Autobahn A111 am Dreieck Oranienburg wiedergefunden worden. Der dreieinhalb Jahre alte Schafspudel namens Peppi mit graumeliertem Fall war von seinen Besitzern in Velten am 31. Dezember 2018 als vermisst gemeldet worden. Am Mittwochvormittag konnten Beamte der Autobahnpolizei das Tier in ihre Obhut nehmen.

Gegen 10 Uhr hatte laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach eine Frau gemeldet, dass ein Hund an der Autobahn herumlaufe. Das Tier sei wegen des Schneeregens sehr nass gewesen, aber es sei ihm gut gegangen, sagte Ariane Feierbach. Konkrete Angaben zum Gesundheitszustand des Hundes konnte die Sprecherin am Donnerstagmorgen noch nicht machen.

Peppi trug ein Halsband, mit Hilfe dessen die Polizeibeamten ihn identifizieren und den Haltern übergeben konnten. Zudem sei das Tier von der Veltener Familie auf dem Internetportal Tasso gesucht worden, sagte Feierbach.