Noch einige Baustellen zu Ende bringen

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel So wie in Brieselang und Schönwalde-Glien wird in diesem Jahr auch in Ketzin/Havel der hauptamtliche Bürgermeister gewählt. Wie Bernd Lück (FDP) am Mittwoch während seines Neujahrsempfanges informierte, beabsichtigt er, für seine dritte Wahlperiode zu kandidieren. Lück ist bereits seit 16 Jahren hauptamtlicher Bürgermeister und möchte es acht weitere Jahre bleiben.

„Ich habe noch einige angefangene Baustellen, deren erfolgreiche Beendigung ich noch gern begleiten möchte“, nannte er den Grund für seine erneute Kandidatur. Zu diesen Baustellen gehören das große Ketziner Wohnprojekt Baumschulwiese, die Schulentwicklung, die schon lange vom Land geforderten Radwege von Ketzin/Havel nach Etzin und nach Tremmen. „Mein Ziel ist die Vernetzung aller Ketziner Ortsteile mit Radwegen“, sagte er.

Schließlich möchte er erreichen, dass die Ketziner Gewässer als schiffbar eingestuft werden. Die Zulassung auf einem Teil der Gewässer zur Befahrung mit Motorbooten erwartet er in den nächsten Wochen bzw. Tagen. Die Mitteilung seiner erneuten Kandidatur wurde von den Gästen und speziell auch von den Vertretern der Wirtschaft, dem Schwerpunktthema des Neujahrsempfanges, mit viel Beifall bedacht.