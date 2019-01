Pkw-Fahrerin fährt Fußgängerin nach Streit absichtlich an

Anja Hamm

Hohen Neuendorf (MOZ) Ein Hund und die Hundehalterin sind bei einem Unfall und anschließendem Streit am Mittwoch in Hohen Neuendorf verletzt worden. Zunächst war der Hund einer 52-jährigen Fußgängerin an der Lindaustraße vor einen Pkw gelaufen, von dem er auch erfasst wurde. Dann gerieten die Pkw-Fahrerin und die Hundehalterin in einen Streit, erklärte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Donnerstag den Vorfall. Schließlich sei der Streit zwischen den Frauen eskaliert, und die Pkw-Fahrerin habe Gas gegeben und die Fußgängerin angefahren. Die 55-Jährige stürzte dadurch und verletzte sich. Sie wurde von Rettungskräften ambulant behandelt. Die noch unbekannte Unfallverursacherin flüchtete in ihrem Wagen.