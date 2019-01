Alte Dame vereitelt Enkeltrickbetrug

Anja Hamm

Leegebruch (MOZ) Mut zum Risiko hat eine ältere Dame in Leegebruch gezeigt, als sie einen Enkeltrickbetrug vereiteln wollte. Die 80-Jährige hatte am Mittwoch einen Anruf eines Mannes erhalten, der sich als Familienmitglied ausgegeben habe, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Donnerstag. Der Telefonbetrüger forderte von der Dame eine Geldsumme in Höhe von 40 000 Euro.

„Die Dame war keck“, sagte Feierbach. Der Name des angeblichen Verwandten war ihr nicht bekannt, was sie allerdings nicht zu erkennen gab. Sie willigte am Telefon ein, die Summe in ihrem Haus an den vermeintlichen Bekannten zu übergeben. Dann habe die 80-Jährige die Polizei informiert, sagte Feierbach. Der Telefonbetrüger habe sich dann aber nicht noch einmal gemeldet. Ein Schaden sei nicht entstanden.

Polizeisprecherin Feierbach warnte am Donnerstag eindringlich vor diesem Vorgehen: „Es ist besser, wenn sich Betroffene im Nachgang als Zeugen zur Verfügung stellen, sich aber nicht selbst in Gefahr bringen.“ Sonst könnten personenbezogene Daten preisgegeben werden, erklärte sie. Sie empfiehlt in Fällen eines – auch versuchten – Telefonbetrugs, den Anruf zu beenden und die Polizei anzurufen. Nicht nur eine angezeigte Rufnummer, auch Besonderheiten in der Stimme und der Sprache des Anrufers können der Polizei als Hinweise auf den Täter dienen.