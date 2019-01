MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Ein betrunkener Ladendieb hat am Mittwochmittag in Fürstenwalde versucht, 20 Päckchen Kaffee zu stehlen.

Der Mann verstaute die Ware in seinen Rucksack und wollte gerade den Supermarkt in der August-Bebel-Straße verlassen. Doch er wurde dabei beobachtet: Das Personal hielt ihn auf und rief die Polizei, meldete die Polizeidirektion Ost am Donnerstag.

Die alarmierten Beamten führten einen Atemalkoholtest bei ihm durch – Ergebnis: 2,9 Promille. Die Beamten nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.