Feuerwerker mit großem Herz für Tiere

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Die Überraschung war nicht nur gelungen, sondern hatte es auch in sich: Feuerwerker Sebastian Mikliss (re.) war in dieser Woche zu Besuch im Tierheim in der Caasmannstraße um Tierheimleiterin Sabrin Haufschildt und ihrem Team den Erlös aus der Spendensammlung vom Feuerwerksverkauf zu überreichen. In den Händen hatte er aber nicht nur die bis zum Rand gefüllte Spendendose, sondern auch einen Beutel mit Geld. „Die Spendendose hat nicht ausgereicht“, so seine Erklärung. Die Auszählung ergab dann die unglaubliche Summe von gut 315 Euro, die seine Kunden für die Tierheimtiere gegeben haben. „Fast jeder hat was für die Tiere da gelassen, das war toll.“ Doch damit nicht genug: Sebastian Mikliss hatte noch einmal 350 Euro im Gepäck: Den Erlös aus dem Verkauf der Wunschraketen. Summa summarum: 665 Euro! „Danke an alle, die sich daran beteiligt haben!“; so Sebastian Mikliss und Sabrin Haufschildt, die ihren Augen kaum trauen konnten angesichts der großen Spendenbereitschaft. „Das machen wir in diesem Jahr auf jeden Fall wieder“, versprach der Feuerwerker schon jetzt. Bis dahin wird er bei Hochzeiten, Feiern und Festen auch das Jahr über Feuerwerke schießen - www.pyromagie-feuerwerke.de - und dabei auch immer die im Blick haben, die nicht selbst für sich sprechen können - die Tiere.