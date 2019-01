Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 16.45 Uhr, in Seelow an der Kreuzung Werbiger Straße/Oderbruchstraße zwischen einem Audi und einem Hyundai ereignet. Dabei geriet eines der Fahrzeuge in den Straßengraben.

Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in die Krankenhäuser Markendorf und Seelow. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei geht von einem Vorfahrtsfehler aus. Die Werbiger Straße war von 17 Uhr für über eine Stunde voll gesperrt.