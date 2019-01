MOZ

Woltersdorf (MOZ) Unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Woltersdorf eingebrochen.

Die Einbrecher gelangten über die Terrassentür zwischen 7.30 und 18.30 Uhr ins Haus in der Lessingstraße. Sie durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen fehlt Bargeld, meldete die Polizeidirektion Ost.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen zum Diebstahl im besonders schweren Fall aufgenommen.