Besucher-Rekord im Kleist Forum

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit 8375 Zuschauern hat das Kleist Forum im Dezember einen Besucherrekord erzielt. „Das ist seit zehn Jahren das beste Ergebnis“, informierte Florian Vogel, Künstlerischer Leiter des Hauses, am Donnerstag. Davor habe es im Schnitt immer 200 bis 300 Besucher weniger gegeben, 2013 waren es sogar 1000 weniger als im Dezember des vergangenen Jahres. Es sei immer ein „subjektives Gefühl, wie die Vorstellungen besucht sind“, sagte Florian Vogel. Er freue sich deshalb über diese Zahl, die sowohl Abonnenten als auch alle anderen Zuschauer umfasst.

Abonnenten, die sich zu Beginn der Spielzeit direkt Tickets für mehrere Vorstellungen mit meist einem festen, angestammten Sitzplatz kaufen, seien vor allem ältere Besucher. „Das sind die treuesten Zuschauer“, so Vogel. Allerdings, das sei die deutschlandweite Tendenz, gehe der Trend auch im Theater weg vom Abonnement. „Es ist wirklich super, dass wir in Frankfurt den Status Quo halten können“, sagte der künstlerische Leiter.

Die 31 Veranstaltungen im vergangenen Dezember hatten eine Auslastung von 81,73 Prozent. Diese Zahl müsse immer in Relation zur Gesamtkapazität gesehen werden. Eine 90-prozentige Auslastung in einer Spielstätte mit nur 50 Plätzen und zwei Vorstellungen pro Monat lasse sich natürlich schneller erreichen. Bei der Zahl des Kleist Forums kommen die Zuschauer in der Studiobühne und die im großen Saal zusammen. Deshalb zählt für Florian Vogel vor allem der Fakt, dass in den vergangenen drei Jahren im Kleist Forum sowohl die Zuschauer- als auch die Abozahlen gestiegen sind.