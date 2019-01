Mehr als 90 Flugausfälle wegen Warnstreiks im Westen

dpa

Berlin (dpa) An den Berliner Flughäfen sind wegen Warnstreiks im Westen zahlreiche Flüge ausgefallen. In Tegel waren es am Donnerstag insgesamt 90 und damit etwa ein Fünftel aller dortigen Flüge, wie die Flughafengesellschaft (FBB) mitteilte. In Schönefeld gab es vier Flugausfälle. Es waren sowohl Hin- als auch Rückflüge im Zusammenhang mit den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart. Die meisten Sicherheitsleute folgten dort dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi und legten die Arbeit nieder. Hunderte Flüge fielen im Westen aus. Hintergrund ist der Tarifkonflikt um höhere Löhne.

Ein FBB-Sprecher sagte, dass der Flugverkehr in Berlin am Freitag voraussichtlich wieder nach Plan laufen werde. Bereits am Montag hatte es Warnstreiks an den Berliner Flughäfen gegeben. Am 23. Januar treffen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter zur nächsten Verhandlungsrunde. Verdi schloss nicht aus, dass es davor noch einmal zu Warnstreiks kommen könnte.

Verdi fordert für die 23 000 Kontrolleure von Passagieren, Fracht, Waren und Flughafen-Beschäftigten eine bundesweit einheitliche Bezahlung von 20 Euro pro Stunde. Das wäre ein Plus im teilweise hohen zweistelligen Prozentbereich - derzeit ist die Bezahlung je nach Region und Tätigkeit unterschiedlich. Die Arbeitgeber halten das für unrealistisch, sie bieten nach eigener Darstellung ein Plus von bis zu 6,4 Prozent.