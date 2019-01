Bauausschuss für neue Brücke über den Stichkanal

Roland Becker

Velten (MOZ) Veltens Bauausschuss spricht sich einhellig für neue Brücke über den Veltener Stichkanal aus. Schnell wird es nicht gehen – und teuer wird das Projekt wohl auch.

Velten braucht wieder eine Brücke über den Stichkanal, die beide Teile des Industriegebiets Businesspark miteinander verbindet. Die Diskussion dazu im Stadtentwicklungs-Ausschuss am Mittwoch zeigte, dass sich darin Stadtverwaltung und Abgeordnete einig sind. Eine Instandsetzung der seit Jahren für den motorisierten Verkehr gesperrten Brücke sei nicht möglich. „Es gibt Risse im Bauwerk, die nicht aufgearbeitet werden können“, erläuterte der zuständige Fachbereichsleiter Berthold Zenner.

Marcel Siegert (Pro Velten) forderte, dass 2020 eine Entscheidung über den Neubau getroffen werden müsse. Seine Fraktion hat den Antrag gestellt, das bis zum 30. Juni dieses Jahres ein Konzept zum Bau und zur Finanzierung vorliegen soll. Die Stadtverwaltung hält diese Zeitschiene für zu kurz. Daher fand schließlich im Ausschuss der Rathaus-Vorschlag ungeteilte Zustimmung, 2020 eine Machbarkeitsstudie erstellen zu lesen, in der bis zum Jahresende verschiedene Varianten zum Neubau vorgelegt werden. In welchem Jahr mit dem Bau begonnen werden könnte, spielte in der Diskussion noch keine Rolle. Klar ist laut Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) aber schon jetzt: „Wir sprechen hier von Millionen Euro.“ (Seite 4) (rol)