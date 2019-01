Heidekrautbahn fährt ab Ende 2023 auf alter Stammstrecke

In Berlin wurde am Donnerstag die Vereinbarung zur Reaktivierung Heidekrautbahn Vereinbarung unterschrieben: NEB-Vorstand Detlef Bröcker, Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther, Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) und VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel (v.r.) © Foto: Jürgen Liebezeit

Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) In knapp fünf Jahren soll die Heidekrautbahn auf ihrer historischen Stammstrecke durch das Mühlenbecker Land wieder fahren. Der Startschuss für die Planungen wurde am Donnerstag in Berlin gegeben.

Die Länder Brandenburg und Berlin haben beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) mit der Niederbarnimer Eisenbahn-Aktiengesellschaft (NEB) als Teileigentümerin und Betreiberin der Strecke eine entsprechende Planungsvereinbarung unterzeichnet. Ziel ist es, genehmigungsreife Unterlagen und ein Finanzierungskonzept zu erstellen, um die Stammstrecke der Heidekrautbahn für den Personennahverkehr bis Ende 2023 zu reaktivieren und die Verbindung über Schönerlinde beizubehalten.

Entlang der knapp 14 Kilometer langen Strecke zwischen den Bahnhöfen Basdorf und Berlin-Wilhelmsruh sollen acht neue Haltestellen – drei davon in Mühlenbeck und Schildow – eingerichtet werden. Zudem müssen zahlreiche Straßen Schrankenanlagen bekommen. Vorgesehen ist zunächst ein Ein-Stunden-Takt. Spätestens 2030 soll die Heidekrautbahn bis zum Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen fahren.

Das Gesamtinvestitionsvolumen bezifferte NEB-Vorstand Detlef Bröcker auf 20 bis 21 Millionen Euro. Weitere Details zum Streckennetz nannte er noch nicht. „Es geht voran“, freute er sich über die Vereinbarung, die seit fast 20 Jahren vorbereitet wird.

Die Unterzeichnung der Planungsvereinbarung bezeichnete Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) als Meilenstein im Rahmen des Projektes „i2030“. In dem Projekt sind acht Strecken im Bahnnetz der Hauptstadtregion definiert, bei denen Handlungsbedarf besteht. Ziel ist es, attraktive Bahnangebote zu machen, um Pendlern eine Alternative zum Auto anbieten zu können. Ähnlich sah es auch Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos): „Der Beginn der Feinplanung für die Reaktivierung der Heidekrautbahn ist eine gute Nachricht für Pendler im Norden Berlins.“ Für Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp (SPD), der vor Ort war, ist die Maßnahme ein wichtiges Infrastrukturprojekt für Oberhavel. Er verwies auf Beschlüsse des Kreistages, nachdem der Landkreis Geld zur Vorfinanzierung zur Verfügung stellen und sich an den Kosten beteiligen kann.