dpa

Potsdam (dpa) In einer Wohnstätte für psychisch Kranke in Potsdam hat ein 40-Jähriger einen Mitpatienten im zweiten Stock vom Balkon gestoßen und damit getötet.

Der 68-Jährige erlag trotz ärztlicher Sofortmaßnahmen kurz nach der Tat am Mittwochabend seinen Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Die beiden hätten sich am Abend gemeinsam auf dem Balkon aufgehalten, berichtete die Polizei. Aus bislang unbekannten Gründen habe der Jüngere den Mitpatienten mit Gewalt über das Geländer gestoßen. Der 40-Jährige wurde von alarmierten Polizeibeamten festgenommen. Gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt.