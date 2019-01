91-Jähriger bringt Passanten in Gefahr

OGA

Oranienburg (MOZ) Ein 91-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch in Oranienburg mehrere Passanten in Gefahr gebracht.

Nach Angaben der Polizei missachtete der Senior gegen 16.30 Uhr in der Berliner Straße in Richtung Schloss mit seinem VW eine rote Fußgängerampel. Dabei versuchte er offenbar, einige Fußgänger und Radfahrer, die die Fahrbahn überquerten, zu umfahren. Eine Radfahrerin stürzte daraufhin, stand laut Polizei jedoch wieder auf und fuhr offenbar unverletzt weiter. Der 91-Jährige setzte seine Fahrt ebenfalls fort. Passanten alarmierten jedoch die Polizei informiert. Die Beamten konnten den VW in der Innsbrucker Straße feststellen, den der 91-Jährige dort „verkehrsbehindernd“ abgestellt hatte.

Aufgrund des unsicheren Verhaltens des Mannes beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein. Die Kriminalpolizei ermittelt zudem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.