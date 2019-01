Drei-Seen-Schule nimmt Anmeldungen entgegen

GZ

Fürstenberg (MOZ) Der 12. und 13. Februar sind die Anmeldetermine für die Lernanfänger des Schuljahres 2019/20 der Drei-Seen-Grundschule in Fürstenberg. Alle Kinder, die zwischen dem 1. Oktober 2012 und 30. September 2013 geboren wurden, werden am 5. August dieses Jahres schulpflichtig und sind daher von den Erziehungsberechtigten zum Besuch der Grundschule anzumelden. Zusätzlich können Kinder, die zwischen dem 1. Oktober und 31. Dezember das sechste Lebensjahr vollendet haben, auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen werden. Die Kinder, die im vergangenen Jahr zurückgestellt wurden, sind ebenfalls anzumelden, und zwar ebenfalls am Dienstag, 12. Februar, in der Zeit von 8 bis 17 Uhr und am Mittwoch, 13. Februar, in der Zeit von 8 bis 17 Uhr im Sekretariat der Drei-Seen-Grundschule in der Berliner Straße 76. Die Anmeldetermine seien zwingend einzuhalten, anderenfalls seien Ausweichtermine zu vereinbaren, so Schulleiterin Marion Poltier in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Zur Anmeldung sind die Kinder auch persönlich vorzustellen. Ein Geburtsnachweis (Familienbuch oder Geburtsurkunde) sowie der Nachweis der Sprachstandsfeststellung sind mitzubringen.