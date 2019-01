Schaukeln vertreibt trübe Gedanken

Cornelia Link-Adam

Worin (MOZ) Das derzeit graue Wetter macht den 27 Kindern der Kita „Biene Maja“ nichts aus. Täglich sind sie draußen auf dem Spielplatz unterwegs, schaukeln viel gegen trübe Gedanken, spielen im Sandkasten oder turnen auf den Klettergeräten. „Alle sind fit“, erzählt Kita-Leiterin Karola Rahnenführer, die den Job von Petra Zilm im Herbst übernommen hat. Mit Kollegin Jennifer Bonin und den Kindern war sie auch am Donnerstagvormittag an der frischen Luft. „Wir warten alle auf Schnee.“ Zumal es sich auf dem hügeligen Gelände toll rodeln lässt.

Was in diesem Jahr an Kita-Festen und Projekten stattfinden soll, wird mit den Eltern noch im Januar entscheiden.