Läufer starten ins Saisonfinale

Steffen Kretschmer

Oranienburg (Moz) Was die EMB-Cup-Laufserie ausmacht? „Am Ende sind es die Menschen und natürlich die mit viel Liebe und Herzblut organisierten Veranstaltungen“, sagt Marco Fiedler. Und genau diese Menschen kommen am Sonntag zur Abschlussveranstaltung für 2018 in Oranienburg zusammen.

Ab 14 Uhr geht es dann im Pharmasaal (Dr. Heinrich Byk Straße/ Ecke Lehnitzstraße) in der Kreisstadt darum, die besten Sportler der vergangenen Serie auszuzeichnen. Wie bei den elf Läufen zuvor soll auch dann noch einmal alles perfekt sein. „Deshalb haben wir bestimmt schon fünf Stunden Arbeit hinter uns, bevor es losgeht“, sagt Veranstalter Marco Fiedler, der diesen Aufwand mit seinem Team allerdings nur zu gerne auf sich nimmt. „Wenn die Tür vom Saal aufgeht, muss einfach alles parat stehen. Das wird wieder ein langer Tag, und wenn alles gut geht, machen wir dann einen dicken Haken hinter die Saison. Wir sind aber immer wieder mit großem Spaß dabei. Sonst würden wir das nicht machen.“

93 Pokale werden am Sonntag den Besitzer wechseln. Eine stattliche Zahl. Bei 3 304 Finishern im Jahr 2018 aber auch kein Wunder. Ein Jahr zuvor überquerten 30 Läufer mehr die Ziellinien in einer Saison. Dieser Top-Wert sei damals aber zustande gekommen, weil kurzfristig der Hohen Neuendorfer Herbstlauf mit in die Wertung aufgenommen werden musste. „Das ist ein Megalauf“, sagt Marco Fiedler. Aus diesem Grund mache die aktuelle Finisher-Zahl schon sehr stolz. Dass die Laufserie derart angenommen werde, liegt für den Organisator an einem „Alleinstellungsmerkmal. Alle sollen mit guter Laune dabei sein. Wichtig ist, dass wir niemanden ausschließen. Jeder soll die Strecken bewältigen können. Solange wir das beibehalten, können wir das noch über Jahre hinweg fortsetzen.“