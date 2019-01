Straßenausbau beginnt mit Fällung von Linden

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) In Sachen Ausbau der Lindenstraße wird es ernst: Der Zuwendungsbescheid des Landes gemäß der Richtlinie zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden in Höhe von 1,12 Millionen Euro liegt der Stadt vor.

Ihr Eigenanteil für den grundhaften Ausbau des ersten Abschnitts zwischen James-Watt-Straße und Bahnübergang beträgt rund 430 000 Euro. Ziel ist es, den ersten Abschnitt bis 2020 fertigzustellen. „Die Ausschreibungen erfolgen in diesem Quartal“, sagt Bürgermeister Matthias Rudolph.

Noch bis Ende Februar werden im beschriebenen Abschnitt 48 Bäume gefällt. Sie werden im Zuge des Ausbaus als Allee neu gepflanzt. Vorgesehen sind laut Ausführungsbeschluss der Stadtverordneten 127 Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 18 Zentimetern.