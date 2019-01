Wandern und Vogelstimmen lauschen

Jahresprogramm 2019

26. Januar: „Tag der Lieberoser Heide“, Anmeldung unter info@lieberoser-heide.de, 27. Januar: Tierspurenwanderung, 1. März: Die Militärgeschichte der Lieberoser Gegend, 17. März: Unterwegs in Wolfs Revier, 7. April: „Feuer im Wald: Katastrophe oder Chance?“, 14. April: Vogelstimmenwanderung, 27. April: Kinderführung: Wo die blauen Frösche quaken, 28. April: Waldhistorische Relikte und Siedlungszeugnisse in der Lieberoser Heide, 4. Mai: 8. Lieberoser Wandertag, 11. Mai: Vogelstimmen lauschen, 18. Mai: Auf den Spuren der Wölfe, Exkursion mit Lesung, 25. Mai: Moorexkursion: Die geheimnisvolle Welt der Moore, 26. Mai: Tagestour-Fahrradexkursion: Vielfalt der Lieberoser Heide, 14. Juni: Was schnurrt da in der Heide?, 15. Juni: Wildnis erleben, 11. August: Der wilde Wald, 31. August: Wüstenexkursion, 7. September: Wolfsexkursion mit Lesung, 20. September: Auf zu Hirschbrunft, 21. September: Militärhistorische Relikte in der Lieberoser Heide, 20. Oktober: Pilzlehrwanderung, 25. Oktober: Pilzwanderung, 10. November: Den Wölfen auf der Spur, 22. November: Die Bevölkerung und der Truppenübungsplatz Lieberose 1943 bis 1992.