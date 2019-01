Postfiliale nach Brandgeruch geschlossen

Tilman Trebs, Elke Kögler

Velten (MOZ) Die Postpartnerfiliale im Kiosk 36 in der Veltener Poststraße ist am Mittwochnachmittag geschlossen worden. Grund: Mitarbeiter und Kunden bemerkten Brandgeruch in den Räumen. „Nachdem der Geruch immer stärker wurde, haben wir unsere Filiale geschlossen und die Feuerwehr gerufen“, erklärt die Filialverantwortliche Susanne Mihatsch. Veltener Feuerwehrleute untersuchten daraufhin die Räume und beauftragten eine Elektrofirma mit der Fehlersuche, berichtet Veltens Stadtbrandmeister Heiko Nägel. Am Ende wurde ein Defekt bei den Lampen festgestellt. Nachdem die Räume gelüftet sind, ist die Filiale heute wohl wieder geöffnet.