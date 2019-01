Künstler für 1000 Werke geehrt

Stefanie Ender

Frankfurt (Oder) Seit Manfred Neumann in den 60er Jahren nach Frankfurt kam, schuf er mehr als 1000 Gemälde. Die meisten porträtieren Menschen, die für das gesellschaftliche Leben der Stadt und ihrer Umgebung bedeutend sind. Nun wurde der Künstler mit einem Eintrag in das Goldene Buch im Frankfurter Rathaus ausgezeichnet.

Unaufgeregt nimmt Manfred Neumann den Stift in die Hand und schreibt seinen Namen in das Buch, das vor ihm liegt. „Oft kommt es nicht vor, dass jemand die Ehre hat, das zu tun“, sagt Oberbürgermeister René Wilke. Vor allem die beachtliche Karriere des über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Kunstschaffenden sei der Grund gewesen, weshalb sich beide gestern zum Eintrag ins Goldene Buch trafen. „Manfred Neumann ist ein Chronist unserer Stadt, auf den wir sehr stolz sind“, so Wilke.

Chronist möchte der mittlerweile pensionierte Künstler sich nicht nennen. „Tatsächlich habe ich hier viele interessante Menschen kennen gelernt und gemalt“, sagt Neumann bescheiden. Eine ausschweifende Dankesrede hält er nicht. Stattdessen spricht er ruhig über das Gemälde, das hinter ihm hängt. „Ich habe den großen Komponisten Michael Praetorius gemalt. Er hat sich um 1585 als Organist in der Frankfurter Marienkirche hervor getan“, erklärt Neumann. Das Bild ist ein Geschenk an die Verwaltung, die ihn jahrelang unterstützt habe: „Die Stadt hat mich damals her gelockt und mir geholfen. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Nach seinem Studium an der Fachhochschule für Angewandte Kunst in Heiligendamm und der Hochschule für bildende Künste in Dresden kam Manfred Neumann als junger Mensch in die Oderstadt. Hier arbeitete er freiberuflich als Künstler, in den vergangenen Jahrzehnten vorrangig als Porträtmaler. 1984 baute die Stadt ihm eine Atelierwohnung in der Ferdinandstraße aus. Später zog er in die Gerstenberger Höfe. Vor drei Jahren kam dann die „Explosion“. So nennt Neumann das Angebot, das ihm die Verwaltung damals machte. Er lächelt und schwärmt von seinem etwa 900 Quadratmeter großen Atelier im ehemaligen Warenhaus „Konsument“ an der Berliner Straße.

„Dieser Ort könnte ein Touristenmagnet sein“, sagt Stadtverordneter Erik Rohrbach (Die Linke), der Neumann für die gestrige Auszeichnung vorschlug. Die beiden kennen sich seit Jahren. Rohrbach habe das neue Atelier schon drei Mal besucht. „Wir sollten etwas Geld in die Hand nehmen und in die Räume Heizungen und sanitäre Anlagen einbauen. Das fehlt noch“, meint Rohrbach, der sich im Kulturausschuss dafür einsetzen möchte. Neumann selbst ist froh, dass seine rund 1000 Werke, die noch in seinem Besitz sind, dort Platz finden. Besucher sind in den Räumen, in denen er als Rentner weiter malt, mit Voranmeldung willkommen.

Mit gefalteten Händen spricht er ruhig über sein Schaffen: „Ich bin hier alt und in 55 Jahren ein richtiger Frankfurter geworden“, sagt Neumann, der eigentlich in Groß Weißensee geboren wurde. Neben historischen Persönlichkeiten, Kollegen und Freunden, stand auch OB René Wilke einst Modell – in einem Kurs für Porträtmalerei, den Manfred Neumann gab. „Damals war es nicht zu denken, dass wir uns heute so wiedersehen“, freut sich Wilke. Er will dem geschenkten Gemälde einen Ehrenplatz in seinem Büro geben. Zumindest vorerst. Der Künstler selbst wünscht sich, dass das Bild in ein Seitenschiff der Marienkirche kommt. Genau an die Stelle, an der Komponist Praetorius bekannt wurde.