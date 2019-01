Bombardier und Stadler greifen nach U-Bahn-Auftrag

Roland Becker

Hennigsdorf/Velten (MOZ) Bombardier und Stadler zeigen großes Interesse am neuen Auftrag für den Bau von bis zu 1 500 Wagen, mit denen Berlins antiquierte U-Bahn-Flotte für die Zukunft fit gemacht werden soll.

Laut Berliner Zeitung sollen die Unternehmen, die in der Vergangenheit ihr Interesse bekundet haben, in den nächsten Wochen ihre endgültigen Angebote abgeben. Schon im März könnte der BVG-Aufsichtsrat den Auftrag vergeben. Laut Berliner Zeitung sind Bombardier und Stadler weiterhin im Rennen. Die beiden in Oberhavel ansässigen Firmen wollten sich zur Ausschreibung selbst nicht äußern, da es sich um ein laufendes Verfahren handele. Bombardier-Sprecher Andreas Dienemann sagte aber: „Wir sind einer der weltweit führenden Anbieter von Bahntechnologie und ein erfahrener U-Bahn-Spezialist.“ Sollte Bombardier den Auftrag gewinnen, könnte entsprechend der neuen Aufgabenteilung im Konzern der Prototyp in Hennigsdorf entwickelt und hergestellt werden. Dass der Auftrag selbst hier abgewickelt wird, ist kaum zu erwarten. Laut Medieninformationen soll sich Bombardier gemeinsam mit Siemens um den Auftrag bewerben.