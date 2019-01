Volksbank baut Geldautomaten ab

Bank-Bus

Seit dem 10. September 2018 setzt die Berliner Volksbank ihren Bank-Bus in Brandenburg ein. Laut Bank fährt er wöchentlich 600 Kilometer durchs Land. In Oberhavel hält er immer montags in Velten (10 bis 12 Uhr am Markt), Vehlefanz (12.30 bis 13.30 Uhr bei Edeka) und Kremmen. Jeden Dienstag steht der Bus auf dem Marktplatz in Fürstenberg.⇥(win)