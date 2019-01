DDR-Fenster-Rollos - Landesmuseum mit neuen Schauen

dpa

Frankfurt (Oder)/Cottbus (dpa) Etwa 20 Ausstellungen werden in diesem Jahr im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst mit seinen Standorten in Cottbus und Frankfurt (Oder) gezeigt. Unter dem Motto „Papier ist (un)geduldig“ stehen von Künstlern gestaltete Fenster-Rollos aus Papier aus DDR-Zeiten besonders im Blick, teilte das Museum am Donnerstag zu seinen Plänen in diesem Jahr mit. Die Schau startet am 18. Mai im Dieselkraftwerk Cottbus. Die gut ein Dutzend Rollos wurden von Künstlern vor allem in den 1980er Jahren als Grundlage genutzt. Sie seien Ausdruck des damaligen Zeitgeistes, hieß es.

Erstmals ist auch gleichzeitig an den beiden Standorten Cottbus und Frankfurt (Oder) eine Ausstellung zu sehen: Unter dem Titel „Krieg und Krisen im 20. Jahrhundert“ werden Stücke aus beiden Sammlungen präsentiert, die thematisch miteinander in Zusammenhang stehen. Zu sehen sind 180 Druckgrafiken von 30 Künstlern sowie 17 Plastiken und Objekte. Zu 100 Jahre Bauhaus stehen unter anderem Bauten der Avantgarde in der Lausitz und in benachbarten Regionen in Polen im Blick.

Das Landesmuseum wurde Anfang Juli 2017 zusammengeführt aus dem Kunstmuseum Dieselkraftwerk in Cottbus und Museum Junge Kunst Frankfurt (Oder), die beide zu DDR-Zeiten entstanden. Ziel war, beiden Museumsstandorten mehr Aufmerksamkeit zu verleihen. Freigeschaltet wurde nun auch eine gemeinsam Internetseite, bislang war jede Einrichtung mit einer eigenen vertreten. Schwerpunkt der Sammlungen ist DDR-Kunst. Bis Mitte Dezember wurden 2018 rund 35 000 Besucher registriert.