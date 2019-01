red

Wiesenburg Natalia Lagos ist eine Sängerin, Pianistin und Songwriterin aus Argentinien. Sie ist Teil der Gruppe Alto Bondi, einem Tango Quintett, mit dem sie 2013 und 2017 zwei CDs veröffentlicht hat. Außerdem spielt sie zusammen mit Elbi Olalla, Maria Laura Antonelli und Noeli Sinkunas in einer Formation, die sich LAS PIANAS nennt. Diese ist hauptsächlich in Buenos Aires und Mendoza tätig. Alle Künstlerinnen geben – auch zum Teil gemeinsam - Unterricht in Klavier, Tango Gesang und Komposition an der Universidad Nacional de Cuyo.

Mit ihrem Soloprojekt ist Natalia Lagos seit Dezember in Europa auf Tour. Ihre Lieder im Stil des Nuevo Tango für Klavier und Gesang hat sie bereits auf einer CD “PISAR EN MI SOMBRA” (Stepping on my Shadow) 2015 herausgebracht und präsentiert sie jetzt live dem Publikum. So auch am kommenden Mittwoch, 16. Januar, in Mal’s Scheune in Wiesenburg. Los gehts um 20.00 Uhr.

Kartenvorbestellungen unter der Telefonnummer 0178/697 57 20