Künstliche Intelligenz und Sicherheit

Redaktion BRAWO

Brandenburg Systeme mit künstlicher Intelligenz (KI) verbreiten sich zunehmend in allen Lebensbereichen. Doch was genau versteht man darunter und wie steht es mit der Sicherheit von KI-Systemen? Welche gesellschaftlichen, ethischen, technischen, organisatorischen Security-Maßnahmen überwachen eigentlich die KI? Was kann KI zur Security beitragen? Das Security Forum an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) am Donnerstag, 17. Januar, von 9 bis 18 Uhr mit dem Titel „Künstliche Intelligenz und Security“ befasst sich genau mit diesen Fragen. KI hat durch die fortschreitende Digitalisierung einen signifikanten Schub erfahren und gilt als einer der großen Zukunftstrends. In Begleitung von Big Data stellt sie den wesentlichen Baustein für Analysen und Entscheidungen dar. Ein spannendes und umfangreiches Vortragsprogramm mit hervorragenden Experten wird von 14 Ausstellern flankiert, darunter zwei Start-ups. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, um Anmeldung unter https://www.security-management.de/security-forum-anmeldung/ (dort findet sich auch das komplette Programm) wird jedoch gebeten.