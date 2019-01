Sandra Euent

Ketzin/Havel (MOZ) Am späten Donnerstagabend konnte in Ketzin/Havel ein Einbrecher auf frischer Tat geschnappt werden. Ein 25-jähriger Mann wurde auf einem Grundstück im Bruchweg von Polizisten gestellt. Der Mann hatte bereits den Fernseher aus dem Einfamilienhaus in ein Fahrzeug geladen. Zudem war der Täter unter Amphetamin-Einfluss zum Tatort gefahren und die Kennzeichen gehörten nicht zu diesem Fahrzeug. Die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt, eine Blutprobenentnahme angewiesen, der Täter vorläufig festgenommen und die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 600 Euro.