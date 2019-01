33-Jährige von Männern und Frauen misshandelt und in eiskalte Oder gestoßen

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine 33-jährige Deutsche ist auf offener Straße misshandelt, beraubt und anschließend mit Tötungsabsicht in die eiskalte Oder gestoßen worden. Das zumindest prüft jetzt die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), die zusammen mit der Polizeidirektion Ost eine gemeinsame Pressemitteilung veröffentlicht hat.

Demnach sollen vier der insgesamt sechs Beschuldigten in der Wohnung der Geschädigten in der Frankfurter Sophienstraße mehrere Dinge geraubt und der Frau körperliche Misshandlungen zugefügt haben. „Letztlich sollte die Geschädigte mit drei beschuldigten Frauen zur Oder gehen, wo sie in Tötungs- und Verdeckungsabsicht ins eiskalte Wasser gestoßen worden sein soll“, heißt es in der Mitteilung. Glücklicherweise konnte sich die Geschädigte eigenständig über eine Leiter retten und Hilfe suchen.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Ost hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) die Ermittlungen zu der Gewaltstraftat, die sich bereits am Montagabend zugetragen hat, Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich drei deutsche Frauen im Alter von 18, 25 und 30 Jahren sowie drei deutsche 20-, 32- und 35- jährige Männer, die in Frankfurt (Oder) und Umgebung wohnhaft und miteinander bekannt sind, in unterschiedlicher Intension und zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Tattages an dem Geschehen beteiligt. Die Beschuldigten sind teilweise bereits wegen Eigentums-, Gewalt- und Verkehrsdelikten auffällig geworden.

Die Motivation der Beschuldigten zu den Gewalttaten ist gegenwärtig noch Teil der Ermittlungen.

Gegen die 18 und 30 Jahre alten Beschuldigten erließ das Amtsgericht Frankfurt (Oder) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) die Haftbefehle, verschonte jedoch die 18-jährige Beschuldigte mit entsprechenden Auflagen.