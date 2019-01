Landkreis hebt Brückensperrung auf

Marco Winkler

Bärenklau (MOZ) Seit dem 8. Dezember ist die Brücke am Wendemarker Weg in Bärenklau für den Autobahnausbau gesperrt. Der Landkreis hebt nun die Sperrung zu Montag, 14. Januar, wieder auf.

Zur Begründung teilt der Fachbereich Verkehr mit: „Auf der Baustelle finden jedoch seitdem keine Arbeiten statt, wie die Verkehrsbehörde von der Gemeinde Oberkrämer erfuhr.“ Die Verkehrszeichen, die lediglich Baufahrzeugen die Durchfahrt durch die Unterführung erlaubte, werden bis auf Weiteres abgedeckt und weggedreht, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die für den Autobahnausbau zuständige Havellandautobahn GmbH informierte in dieser Woche, dass die Abrissarbeiten erst in der vierten Kalenderwoche beginnen sollen. „Erst wenn die Arbeiten an der Autobahnunterführung tatsächlich anfangen, darf der Wendemarker Weg gesperrt werden“, so der Landkreis. Den Termin müsse die Havellandautobahn rechtzeitig in den Medien ankündigen, fordert die Straßenverkehrsbehörde. Wegen der Sperrung fahren auch die Busse der OVG anders. Die geänderte Linienführung wird auch während der Öffnung der Brücke bestehen bleiben.