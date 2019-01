Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Claudia Seeligmann, die seit 2007 in der Kreishandwerkerschaft (KHS) im Havelland beschäftigt war, wurde am Mittwoch offiziell im Beisein der Obermeister und des Geschäftsführers der Handwerkskammer Potsdam, Ralph Bührig, von Kreishandwerksmeister Michael Ziesecke in den Ruhestand verabschiedet.

Die elf Jahre seien wie im Flug vergangen, so Seeligmann, die zum Jahresende ihre Tätigkeit für die KHS beendete. Sie dankte den Kollegen und den Handwerkern für die gute Zusammenarbeit, für Erfolge und auch für Misserfolge, an denen man gewachsen sei. Auf Claudia Seeligmann folgte Rainer Deutschmann als neuer Geschäftsführer.