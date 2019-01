Astronergy streicht 200 Stellen

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist das faktische Ende des Solarstandortes Frankfurt (Oder): In einer Pressemitteilung kündigte die Geschäftsführung von Astronergy Solarmodule am Freitagnachmittag einen Geschäftsumbau an. Damit verbunden sei ein voraussichtliche Wegfall von 200 der insgesamt 230 Stellen.

„Die Neuausrichtung bedeutet einen schwerwiegenden Schnitt für unser Unternehmen und unsere Beschäftigten. Doch die Marktsituation lässt unserer Meinung nach keine Fortführung der Produktion am Standort mehr zu. Wir bedauern sehr, dass sich die harte Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Opfer, die sie in den vergangenen Monaten gebracht haben, am Ende nicht bezahlt gemacht haben“, so Paul Xinhua Ji, Geschäftsführer der Astronergy Solarmodule GmbH, in der Mitteilung. Aktuell werden die Beschäftigten über die bevorstehenden Entlassungen informiert.

Die Geschäftsführung der Astronergy Solarmodule GmbH wolle nun umgehend Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan aufnehmen, „um zügig Klarheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen“, heißt es.

Das Unternehmen war seit September durch den Wegfall der EU-Importzölle auf Solarmodule aus China zunehmend in wirtschaftliche Schieflage geraten, die Aufträge blieben aus. Vorrübergehend hatten Geschäftsführung und Betriebsrat deshalb Kurzarbeit vereinbart.

Künftig solle sich der Frankfurter Astronergy-Standort auf Marketing und Vertrieb sowie Bereiche wie Kundenbetreuung, Logistik, Zollabfertigung und andere geschäftsnahe Dienstleistungen für die europäischen und globalen Kunden des zur chinesischen Chint-Gruppe gehörenden Unternehmens konzentrieren.