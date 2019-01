dpa

Neuruppin (dpa) Ein Autofahrer ist auf der Autobahn mit 130 Stundenkilometern durch eine Baustelle gerast – obwohl dort nur 60 Kilomter pro Stunde erlaubt waren.

Polizisten in einem zivilen Videowagen stellten den 78-Jahre alten Fahrer nach dem Vorfall auf der Autobahn A24 in der Nähe von Neuruppin, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Zudem habe sich der Rentner nach dem Stopp am Donnerstag nicht einsichtig gezeigt.

Der Mann müsse nun mit einer Geldbuße von mindestens 1300 Euro rechnen. Außerdem soll überprüft werden, ob er seinen Führerschein behalten kann.