GZ

Löwenberg (MOZ) Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag versucht, in die Volksbank in Löwenberg einzubrechen.

Nach Polizeiangaben hat der Wachschutz am Morgen Hebelspuren am Eingang zum Gebäude festgestellt. In die Bank gelangten die Einbrecher allerdings nicht. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.