Autofahrer missachtet Polizeistopp

Eisenhüttenstadt Ein Pkw-Fahrer ist am Donnerstagabend nicht nur deutlich zu schnell gefahren, sondern hätte danach auch fast noch einen Polizeibeamten überfahren. Nach Angaben der Polizeidirektion Ost kam es in der Fürstenberger Straße gegen 18.20 Uhr zu dem Zwischenfall. Ein PKW Audi mit dem Kennzeichen des Landkreises Oder-Spree wurde von einem Lasergerät erfasst, und zwar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. „In der Folge missachtete die Person jedoch sämtliche Anhalteaufforderungen. Vielmehr musste der Messbeamte beiseite springen, um dem heranfahrenden Auto auszuweichen. Der Audi fuhr anschließend davon“, teilt die Polizei mit. Wenig später sei der Wagen mit noch warmer Motorhaube an dessen Anschrift gefunden worden. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.(red)