Wichtige Botschaft

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von dem Komiker Harald Schmidt stammt die Weisheit, dass man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr dick werde, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.

Übertragen auf die zuckerhaltige Schulmilch heißt das: Kinder, die sich sonst ausgewogen ernähren und regelmäßig bewegen, schadet die schulische Schokomilch nicht. Und Kindern, die sich daheim schlecht ernähren und viel vor dem Fernseher sitzen, hilft zuckerfreie Schulmilch auch nicht weiter.

Das Umdenken der Landesregierungen beim Schulmilchprogramm hat also eher symbolischen Charakter: Nehmt weniger Zucker zu euch! Hoffentlich kommt die Botschaft bei den Familien an. So richtig die Entscheidung sein mag, sie wirft auch die grundsätzliche Frage auf, wie sinnvoll der für das Programm betriebene Aufwand überhaupt noch ist.

Die Teilnehmerzahlen sind schon seit längerem rückläufig, was sich mit dem Aus für die Süß-Milch nicht ändern wird. Und immer mehr Studien zeigen, dass reger Milchkonsum gar nicht so gesund ist, wie lange behauptet.