Gäste spenden Arno Dahlenburg großen Applaus

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Mit stehenden Ovationen haben die Gäste des Neujahrsempfangs der Stadt Zehdenick am Freitagabend Bürgermeister a. D. Arno Dahlenburg in den Ruhestand verabschiedet. Zuvor hatte sich das frühere Stadtoberhaupt in das Ehrenbuch der Stadt eintragen dürfen.

Erstmalig nach der Ankündigung seines Rücktritts aus gesundheitlichen Gründen zeigte sich Arno Dahlenburg wieder in der Öffentlichkeit. Zusammen mit Stadtverordnetenvorsteher Hartmut Leib (SPD) begrüßte Dahlenburg die mehr als einhundert geladenen Gäste des traditionellen Neujahrsempfangs, bei dem die heimische Wirtschaft im Mittelpunkt stand. Doch das Thema des Abends rückte angesichts des emotionalen Abschieds ein wenig in den Hintergrund. „Lieber Arno, danke, dass ich 15 Jahre mit dir arbeiten durfte. Du hast alles richtig gemacht“, sagte ein sichtlich bewegter Dirk Wendland als amtierender Bürgermeister. „Ich bedanke mich bei allen, die mich in den vergangenen 15 Jahren begleitet haben“, nutzte Arno Dahlenburg die Möglichkeit einer persönlichen Ansprache. Die Entscheidung, das Bürgermeisteramt frühzeitig aufzugeben, habe er für seine Familie und sich selbst getroffen.