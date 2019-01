Frankfurter Solarindustrie am Ende

Fertigung: Das Astronergy-Werk hat fünf Produktionslinien. Nur zwei sind überhaupt noch in Betrieb. © Foto: Astronergy Solarmodule GmbH

Schwerer Gang: Auf der Betriebsversammlung erfuhren die Mitarbeiter von Astroenergy, dass die Produktion in den kommenden Wochen eingestellt wird. 200 Kündigungen sind die Folge. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Thomas Guttke, Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das, was viele befürchtet haben, ist eingetroffen: Der letzte Solarmodul-Hersteller in Frankfurt stellt seine Produktion ein – mehr als 200 Jobs bei Astronergy fallen weg. Eine Nackenschlag für die Beschäftigten, die am Freitagnachmittag auf einer Betriebsversammlung davon erfuhren.

Zu 14 Uhr hatte Geschäftsführer Paul Xinhua Ji die Belegschaft einbestellt. Doch die ersten Mitarbeiter aus der Produktion fahren bereits eine Stunde früher auf den Parkplatz, darunter auch viele in Pkw mit Kennzeichen aus Märkisch-Oderland und Oder-Spree. Einige sind zu diesem Zeitpunkt durchaus noch optimistisch. „Ich erwarte nur das Beste“, meint ein junger Mann. Der 46-Jährige arbeitet seit zehn Jahren in dem Werk. Zuerst unter der Flagge von Conergy. Dann, nach der Solarkrise 2012 und der Insolvenz des Unternehmens 2013, für Astronergy, das die Fabrik übernahm. Nach einer ersten Kündigung und einem Jahr Arbeitslosigkeit wurde er wieder eingestellt. „Vielleicht gibt es ja bloß eine Schichtänderung“, hofft er.

Ebenfalls seit 2008 dabei ist eine seiner Kolleginnen. „Na, ich erwarte Kündigungen“, ist ihre desillusionierte Antwort auf die Frage, mit welchen Nachrichten sie auf der Betriebsversammlung rechne. „Abwarten, was passiert“, meint ein anderer Kollege. Gemeinsam gehen sie nach der gerauchten Zigarette ins Warme. Aus der Straßenbahn steigt Marianne Wolf. „Ich arbeite seit elf Jahren hier“, erzählt sie. Sie gehe im Februar sowieso in Rente. Aber natürlich fiebere sie mit ihren Kollegen mit.

Video Stellenabbau bei Astronergy Videothek öffnen

Als die Versammlung im großen Eingangs-Foyer von Astronergy beginnt, ist die Stimmung angespannt. Und tatsächlich bewahrheitet sich dann, was viele der Mitarbeiter befürchtet haben: Die Produktion soll komplett eingestellt werden – 200 Mitarbeiter werden nicht mehr gebraucht. In den nächsten Tagen und Wochen will die Geschäftsführung mit dem Betriebsrat über die Stilllegung des Werkes und einen Sozialplan für die Betroffenen verhandeln. Bereits bevor Ji mit seinen Ausführungen am Ende ist, verlassen viele Beschäftigte frustriert das Werksgelände.

„In den vergangenen Monaten gab es einen Preisverfall bei Solarmodulen von über 30 Prozent, das Auftragsbuch ist entsprechend überschaubar“, erklärt Astronergy-Sprecherin Tina Mentner, nachdem die offizielle Pressemitteilung an die Medien verschickt ist. Zurzeit seien noch zwei der fünf Produktionslinien in Betrieb. „Alle Aufträge werden noch abgearbeitet, das haben wir unseren Kunden zugesichert“, sagt sie.

Bis Ende 2017 lief es noch recht gut für die letzte von einst drei großen Solarfabriken in Frankfurt. Doch mit dem Wegfall der EU-Mindestimportpreise für chinesische Solarmodule – die den europäischen Markt vor Dumpingpreisen schützen sollten – im September 2018 verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens dramatisch. Um den Auftragsrückgang abzufedern, wurde zulasten der Beschäftigten vorübergehend auch Kurzarbeit vereinbart. Doch die Schieflage blieb bestehen. Und Astronergy zog nun die Konsequenz. In der Pressemitteilung heißt es, trotz der hochautomatisierten Fertigung am Standort Frankfurt „sind die Produktionskosten gegenüber außereuropäisch hergestellter Ware nicht mehr wettbewerbsfähig“.

In Zukunft will das zur chinesischen Chint-Gruppe gehörende Unternehmen von der Oder aus asiatische Ware verkaufen. Der Astronergy-Standort Frankfurt soll zu einem europäischen Vertriebs- und Servicezentrum ausgebaut werden. Für Geschäftsführer Paul Xinhua Ji ist das auch als „Bekenntnis zum Unternehmenssitz“ zu verstehen. Die Chint-Gruppe glaube „an den Standort Frankfurt (Oder)“.

Für die Mitarbeiter in der Produktion ist das ein schwacher Trost. „Jetzt ist die Stimmung total im Keller“, sagt einer und rennt zu seinem Wagen. „Was soll ich mit meinen 58 Jahren denn jetzt machen?“, fragt eine Frau. Sie möchte ihren Namen nicht nennen, weil sie Angst hat, dass sie dann noch eher entlassen wird. „Zum Sozialamt, wo sonst hin?“, sagt ihre Freundin, die ebenfalls auf die 60 zugeht. Wie er seine Familie nun ernähren soll, fragt sich dagegen ihr Kollege. „Wahrscheinlich muss ich eine neue Ausbildung anfangen“, meint Mario. Seit 2007 verdiente der 36-Jährige sein Geld in der Produktion. Sein 62-jähriger Kollege gibt nicht „den Chinesen“ die Schuld, sondern der Bundesregierung. „Seit 20 Jahren wird in Deutschland nicht mehr genügend ausgebildet“, sagt er.

Nach und nach leert sich bis 15 Uhr der Parkplatz. Die frustrierten Mitarbeiter wollen einfach nur nach Hause.