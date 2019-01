MOZ

Beeskow (MOZ) In den Alpen zu viel, in Beeskow zu knapp. Doch obwohl der Schnee in diesem Winter noch eine rare Sache ist, nutzten die Beeskower Mädchen und Jungen die Freitagsflocken für eine kleine Rodelpartie. Und für die werden traditionell die kleinen Hänge des alten Grabens hinter der historischen Stadtmauer genutzt.

Gut beraten waren die Mädchen und Jungen, die sich mit Schlitten oder Rodelschale gleich nach dem Unterricht auf den Weg machten, denn mit dem Ende des Schneefalls begann auch das Tauwetter. Spätestens heute wird die weiße Pracht in Beeskow wohl zumindest vorläufig erst einmal wieder verschwinden, denn zu den Plusgraden kommt auch noch Regenwetter.