Mit „Candys“ und „Kleinstadthelden“

Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Die Showballetts des Premnitzer Carnevalsclubs „Bunnys“, „Candys“, „Die Kleinstadthelden“, die „Garde“, „Boys & Girls“, „Locker vom Hocker“ und natürlich das Männerballett begeistern die Gäste der Sitzungen in Premnitz bekanntlich. So wird es auch bei den anstehenden Veranstaltungen sein. „Seit Monaten arbeiten und proben alle Mitwirkenden am Programm mit großen Enthusiasmus und Engagement“, sagt Erik Nagel, Präsident des PCC.

Mit Sketchen und Büttenreden werden beispielsweise „Gerlinde und Elfriede“, Uschi Thieme, die Kinderbütt von Paulina und Inka&Hoffi humorig auch auf den einen oder anderen Missstand hinweisen. Für Musik sorgen „Die Dandys“ und DJ Blase von der ersten Veranstaltung am 26. Januar bis zum Rosenmontag.

„Für den 23. Februar und den 2. März gibt es nur noch ganz vereinzelte Karten; für die anderen Veranstaltungen am 26. Januar, 9. und 16. Februar sowie für jene am 1. und 4. März sind dagegen noch Karten zu bekommen“, so Nagel. Der Rosenmontag lohne sich vor allem, weil eine ganz besondere Shownummer mit im Programm sein wird: die „Wild Angels“. Karten gibt es im Internet-Shop (www.pcc-ev.de), unter 03386/2792888 sowie im Direktverkauf donnerstags von 14.00 bis 15.00 und 16.00 bis 20.00 Uhr im Kundenbüro der Premnitzer Stadtwerke, Schillerstraße 2. Der Kinderfasching ist übrigens ausverkauft.