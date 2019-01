Schätze aus der Kramkiste

Originelle Wahlwerbung: Am 15. Oktober 1950 fanden die ersten Volkskammerwahlen der DDR statt. © Foto: Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Im Stadtarchiv schlummert eine noch unentdeckte Schatzkiste, die Stadtarchivar Steve Schmidt jetzt heben möchte. Er ist dabei, die Sammlung unbeschrifteter Fotos zu ordnen und hofft auf das Wissen vieler Bürger. Gemeinsam mit der MOZ sucht er Zeitzeugen, die alte Motive aus der Region erkennen und vielleicht etwas dazu erzählen können.

In der letzten Folge hatten wir viele Leserhinweise erhalten, die die Kirche in Greiffenberg und davor das Haus der ehemaligen Fleischerei von Willi Ostermann erkannten. Zum Foto einer ungewöhnlichen Wahlwerbung (Bild rechts) schrieb uns Konrad Hölig aus Angermünde. Den Standort könne er zwar nicht bestimmen, doch der Anlass sei die erste Wahl zur Volkskammer der DDR am 15. Oktober 1950. „Die Tafel sollte zum Ausdruck bringen, dass für den friedlichen Aufbau gestimmt werden soll: Wir bauen auf. Alle Gegenstimmen würden Krieg, Tod und Verderben bringen: Wir mussten sterben“, erklärt Konrad Hölig und ergänzt: „Die von der SED dominierte Einheitsliste der Nationalen Front erzielte bei der Wahl 99,7 Prozent der Stimmen.“

Heute veröffentlichen wir ein weiteres Suchbild (linkes Foto). Wer erkennt, um welche Kirche es sich dabei handelt?

