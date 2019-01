Von Brauhaus-Tour bis Weidenschnitt

Komfort für Wanderer: Neue Sitzgruppe in Börnicke am „Bernauer Fenster“/ Jakobsweg © Foto: Sergej Scheibe

Grüne Ader: Radlergruppe auf dem Wuhleradweg unterwegs bei Eiche an der Berlin-Brandenburger Landesgrenze. Dort beginnt der Regionalpark Barnimer Feldmark. Wer möchte, kann ihn von Berlin aus auf grünen Wegen erreichen. An der Spitze der Radgruppe fährt Bernd Lichtenstein vom Landschaftspark Nordost. © Foto: ©bunkerberg/ Regionalparkverein Barnimer Feldmark

Kerstin Ewald

Blumberg (MOZ) Was gibt es Neues im Regionalpark Barnimer Feldmark? Bei einem Gespräch im gemütlichen Blumberger Büro des Regionalparkvereins resümierte der Vorsitzende Torsten Jeran über das Feldmark-Jahr 2018 und die Arbeit seines Vereins.

„Die fast verloren gegangene Brau- und Brenn-Tradition im Land Brandenburg lebt auch in der Barnimer Feldmark wieder auf“, heißt es in einem Flyer, den der Regionalpark jüngst konzipierte und veröffentlichte. Auf einer dort vorgeschlagenen Radtour können Feinschmecker regionale Biere und Hochprozentiges probieren. Jeweils nur wenige Milliliter versteht sich, denn man will sich ja noch im Sattel halten. Auf der Strecke liegen unter anderem das Brau- und Brennhaus auf dem Altlandsberger Schlossgut, die Destillerie des Pilzhofs Dr. Schulz in Krummensee und – vorraussichtlich ab Sommer – das Brauhaus auf dem Börnicker Gutshof.

Wer nach der Verkostung trotz aller Vorsicht einen sitzen hat, kann sich auf der nagelneuen überdachten Sitzgruppe am Bernauer Fenster ausruhen. Der Regionalparkverein hat sie im Dezember für dort für die Wandersleute aufgestellt. Die Flyer mit neuen und alten Tourenvorschlägen kann sich jeder Naturfreund bei den Tourist-Informationen der Gegend abholen oder auch von der Internetseite des Vereins ausdrucken.

Die „Kulturlandschaft entwickeln“ ist ein Hauptziel des Regionalparkvereins, wobei der Begriff nicht in erster Linie die touristische Infrastruktur oder gar die Trinkkultur meint, sondern auf die historische agrarische Prägung der im märkischen Vergleich besonders fruchtbaren Feldmark anspielt. Die Feldmärker vom 1996 gegründeten Regionalparkverein wollen diese samt Flora und Fauna erhalten. Über bessere Instrumente für den Schutz des landwirtschaftlich geprägten Landschaftsbildes wird bei übergeordneten Stellen wie der Regionalen Planungsgemeinschaft Barnim Uckermark nachgedacht. Währenddessen legt der Regionalparkverein Hand an. Ein Beispiel dafür ist das 1000-Weiden-Projekt in Altlandsberg. Um die für die Region typischen Kopfweiden zu erhalten, sprich zu verhindern, dass die Stämme unter der biegsamen Astlast durchbrechen, ließ der Verein dort seit zwei Jahren unzählige Weiden beschneiden. Um derartige Landschaftspflege zu verstetigen, haben Jeran und Kollegen eine „Koordinationsstelle für Gehölzpflege“ bei den Anrainerkommunen angeregt. „Wir werden die Forderung aufrechterhalten und die Gemeinden irgendwann überzeugen“, ist Jeran sich sicher.

Auch gehört es zu den selbst gestellten Aufgaben der Feldmärker, die Möglichkeiten der umweltfreundlichen Mobilität sowie das Wegenetz für die Naherholung auszubauen. Hier lautet eine freudige Nachricht: Die Radverbindung Blumberg-Krummensee wird nun auf den Weg gebracht. Gerade machen Jeran und Kollegen einen Fördermittelantrag an die GAK - Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und Küstenschutzes“ fertig. Im Februar folgt dann ein Antrag beim Strukturentwicklungsamt des Landkreises Barnim. Leider hat sich für den Radweg Werneuchen-Tiefensee entlang der B 158 nach wie vor keine Finanzierungsmöglichkeit aufgetan. Im Radwegekonzept, die der Verein Barnimer Feldmark zusammen mit der Stadt Werneuchen und der Gemeinde Ahrensfelde vor Jahren erstellt hat, hat der Weg aber nach wie vor hohe Priorität.

Die nächste größere Veranstaltung steht dem Regionalparkverein mit dem 23. Landschaftstag am 9. März im Ortsteilzentrum Ahrensfelde ins Haus. Thema: Klimavorsorge. Die Fachvorträge stehen allen Interessierten offen.