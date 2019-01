Avedo sucht 100 neue Mitarbeiter

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt ist ein neuer so genannter Dialogmarketing-Dienstleister am Start: Die zur Ströer Dialog Group gehörende Avedo hat zum Jahresbeginn den Geschäftsbetrieb in Frankfurt aufgenommen. Das Unternehmen hat dafür alle 420 Mitarbeiter der bisherigen D+S 360 übernommen. Ihr Sitz ist im Markendorfer TeGeCe.

„Wir ermöglichen allen Mitarbeitern einen Neubeginn unter dem Dach eines wachsenden, international tätigen Unternehmens“, sagt Torsten Krause, Chief Executive Officer (CEO) der Ströer Dialog Group, zu der Avedo gehört. In der Unternehmensgruppe bündelt Ströer die Aktivitäten im so genannten Contact-Center-Bereich. Denn bei Avedo handele es sich nicht um ein reines Callcenter. Das Unternehmen betreue für seine Kunden auch Web-, Video- und Messenger-Chats sowie E-Mail-Konten, Brief- und Fax-Verkehr, betont Marketing Managerin Stefanie Brendler.

„Frankfurt ist eine wichtige Säule unserer Strategie“, sagt Torsten Krause. Das Unternehmen will wachsen und sucht dafür „engagierte Mitarbeiter“ mit kommunikativen Fähigkeiten. Am Standort Frankfurt sollen rund 100 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Avedo biete Interessenten nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz, sondern Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung und flexible Arbeitszeitmodelle, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben Vollzeit- ist auch Teilzeitarbeit in Schichten zwischen 6 Uhr und 0.30 Uhr möglich. Das Angebot richte sich auch an junge Eltern und Studenten, so Stefanie Brendler.

„Wir möchten auch Quereinsteiger ansprechen und bieten entsprechende Schulungen für sie an“, so die Avedo-Vertreterin weiter. Zwar seien gute Deutschkenntnisse nötig, aber „Muttersprachler muss man nicht sein“, sagt Brendler vor allem mit Blick auf polnische Mitarbeiter, die es im Unternehmen bereits gibt.

Neben einem „fairen Gehalt zuzüglich leistungsorientierter Vergütung“ wirb Avedo mit Zuschüssen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Mitarbeiterrabatten, gesundheitsfördernden Maßnahmen und anderen Vorteilen.

Die Ströer Gruppe hat zu Jahresbeginn nicht nur den Frankfurter, sondern weitere zehn D+S-Standorte sowie sieben Standorte der ehemaligen DV-COM in ganz Deutschland übernommen. Frankfurt (Oder) ist Teil des bundesweiten Netzes von Avedo mit inzwischen 26 Standorten. Die Kunden des Dialogmarketing-Dienstleisters kommen vor allem aus den Bereichen Finanzen, Versicherungen, Energie, Telekommunikation und Logistik.