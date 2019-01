Schönwalde gewinnt dazu

Hans Still

Schönwalde Schönwalde.Für das zukünftige Schönwalder Gemeindezentrum liegt die Baugenehmigung des Landkreises vor. Das Dokument mit dem grünen Stempel wird dringend erwartet. Bis zur Eröffnung im Herbst stehen größere Umbauten bevor.

Der Schönwalder Neujahrsempfang am 26. Januar im Saal des Landhauses verspricht einmal mehr Neuigkeiten. Denn sehr wahrscheinlich wird sich die Ortsvorsteherin Maria Brandt (SPD) vor dem griechischen Buffet zu ihrem Leib-und-Magen-Projekt, dem neuen Gemeindezentrum, äußern. Dort residieren künftig nicht nur die Ortsvorsteherin und die Bibliothekare der Gemeindebibliothek. Der Ortsteil bekommt auch einen angemessen großen Veranstaltungsraum, der wahlweise für Sitzungen, kleinere Empfänge oder private Feiern genutzt werden kann. So weit, so normal.

Eine weitere Aufwertung erfährt das Gebäude durch die Mieter, die mit ihren Geschäften einziehen werden. „Der Vertrag mit einer Physiotherapie ist unterschriftsreif“, berichtet Ortsvorsteherin Brandt hoch erfreut. Demnach habe sich ein junges Paar aus Mühlenbeck gemeldet, das sich nunmehr fest mit der Absicht trägt, seine Firmenneugründung in Schönwalde zu starten. „Das ist eine tolle Nachricht, denn in ganz Wandlitz sind Termine beim Physiotherapeuten schwer zu bekommen“, weiß auch Maria Brandt. Bestätigung erfährt die gute Nachricht durch den Wandlitzer Kämmerer Christian Braungardt. „Es ist alles in trockenen Tüchern.“ Daher sagte die Gemeinde notgedrungen einem Handwerker ab, der sich auf die Aufarbeitung von Möbeln spezialisiert hat. Der aus Pankow stammende Möbeltischler sucht übrigens immer noch in Schönwalde oder dem näheren Umfeld eine Werkstatt mit zirka 150 Quadratmetern, um Kommoden, Tische, Sessel oder was auch immer fachgerecht aufzuarbeiten. Kämmerer Christian Braungard bietet sogar an, den Kontakt zu vermitteln.

Neben der Physiotherapie wird im vorderen Teil des Gemeindezentrums ein Frisör eröffnen, der bereits im Ort ansässig ist. Gesucht wird immer noch ein Bistro-Anbieter, denn laut Braungard sprangen nach und nach die drei Interessenten ab, die sich mit der Gemeinde in Verbindung gesetzt hatten. „Ich fürchte, die Ursachen dieser Absagen sind wirtschaftliche Hintergründe, denn Brot und Brötchen bieten ja in 600 Metern Entfernung auch Lidl und Aldi an“, vermutet der Kämmerer. Zugleich betont er aber den Wunsch der Schönwalder nach einem Café, in dem die Einwohner oder Gäste bequem bei Kaffee und Kuchen chillen können. „Wir hoffen inständig, noch einen Anbieter zu finden“, bestätigt auch Ortsvorsteherin Maria Brandt.

Zu den Neuigkeiten von Schönewalde zählt auch eine hübsche Entwicklung im ehemaligen Schönwalder Bahnhof. Dort wird nämlich schon kräftig gearbeitet, um zum Frühjahr ein neues Café zu eröffnen, in dem Touristen und Einwohner verwöhnt werden können. Eventuell wird Maria Brandt in ihrer Rede zum Neujahrsempfang auch darüber berichten und eventuell sind die Unternehmer als Gäste des Abends erstmals dabei.