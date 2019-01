2400 Brillen für Hilfsbedürftige gesammelt

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Oranienburg Bürger haben bei der Aktion „Brillen ohne Grenzen“ 2 400 Sehhilfen für Hilfsbedürftige gespendet.

„Es ist erstaunlich, wie viele Brillen hier ganz offensichtlich nicht mehr gebraucht werden, woanders aber noch vielen Menschen eine große Hilfe sein können“, sagt Pierre Schwering, Sachgebietsleiter Gemeinwesen, in der Stadtverwaltung Oranienburg. Mit einem derartigen Erfolg der Aktion „Brillen ohne Grenzen“ in der Kreisstadt hatte er nicht gerechnet. Rund 2 400 Brillen wurden in den vergangenen Monaten in zahlreichen Einrichtungen der Stadt wie dem Eltern-Kind-Treff, dem Bürgerzentrum, dem Regine-Hildebrandt-Haus, dem Rathaus, aber auch in Kitas und Schulen, sowie in der Kreisverwaltung und bei Takeda gesammelt. Zwei große Kartons mit Sehhilfen kamen noch von Lux Augenoptik dazu.

Die Stadt und Lux Augenoptik hatten im Sommer zu der Aktion aufgerufen. Ausgediente Sehhilfen werden aber auch von allen anderen Augenoptiker-Unternehmen gesammelt. „So viele Brillen sind bisher nie in Oranienburg abgegeben worden“, sagt Steffen Hennes, Inhaber von Lux Augenoptik. Seit drei Jahren sammelt der Optiker in seinen Geschäften ausgediente Sehhilfen für den Verein „Lunettes sans frontière“ (LSF) im französischen Hirsinge/Elsass. Auch die fünf großen Kartons voller ganz unterschiedlicher Brillenmodelle werden ins Elsass verschickt. Mehr als 30 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer reinigen die Brillen, vermessen und sortieren sie nach Dioptrienwerten.

Pro Woche gehen rund 100 Pakete mit jeweils drei Kilo Brillen – eine Brille wiegt im Durchschnitt 26,7 Gramm – auf die Reise in bis zu 56 hilfsbedürftige Länder der Welt. Dort erfüllen die intakten Sehhilfen eine wichtige Funktion. „Sie helfen ganz konkret Menschen, die ohne Brille nicht mehr lesen, deswegen manchmal auch nicht mehr arbeiten können und damit in ihrer Lebensqualität erheblich eingeschränkt sind“, sagt Steffen Hennes. Von Zeit zu Zeit begleiten Optiker die Brillentransporte, bieten Untersuchungen an und begleiten fachlich die Anpassung der Sehhilfen.