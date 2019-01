Dampfer legen weiterhin nicht in Wustrau an

Siegmar Trenkler

Neuruppin/Wustrau (MOZ) Auch im Fontanejahr können Touristen nicht mit dem Dampfer von Neuruppin ins Zietendorf Wustrau fahren. Denn im seit Mai 2017 schwelenden Streit mit dem Eigentümer der Anlegestelle zeichnet sich keine Einigung ab.

Seit mehr als anderthalb Jahren fahren die Dampfer der Fahrgastschifffahrt an Wustrau nur noch vorbei. Auslöser war seinerzeit ein Streit darum, wem der Steg gehört und wer für die Versicherung bezahlen muss. Solange das nicht geklärt war, wurden notwendige Reparaturen nicht ausgeführt.

Die Schiffsreise zum Ort Wustrau, der auch in Fontanes Wanderungen erwähnt wird, ist etwas, das sich sehr gut für kombinierte Angebote eignen würde, sagt Daniel Schmidt, Geschäftsführer des Bürgerbahnhofs Neuruppin, der die Fahrgastschifffahrt betreibt. Touristen könnten etwa von Neuruppin aus per Dampfer dorthin reisen, und von dort mit dem Rad weiter. Dennoch lehnt der Bürgerbahnhof eine Zusammenarbeit mit dem Stegeigentümer Arnd Heymann ab. „Es wird keine Kooperation geben“, bestätigte Schmidt.

Laut Heymann wurde der Steg im vergangenen Jahr von der Unteren Wasserbehörde abgenommen. Seitdem könnte der Dampfer dort auch wieder anlegen. Anfang Dezember hatte er dem Bürgerbahnhof ein Angebot unterbreitet, wonach der Anleger wieder genutzt werden könnte. Als Gegenleistung möchte Heymann, dass die Versicherungskosten von rund 2 600 bis 2 300 Euro pro Jahr durch den Bürgerbahnhof übernommen werden. Diese Summe stehe aber in keinem Verhältnis zu den üblichen Preisen, so Schmidt. „Für einen ganzjährigen Hauptanlieger an einer Bundeswasserstraße werden anderswo 1 800 Euro gezahlt.“ Daher würde sich die Nutzung des Wustrauer Stegs nicht rentieren.

Stattdessen wird nun gemeinsam mit der Gemeinde Fehrbellin nach einer Lösung gesucht. Die möchte einen neuen Steg am Wustrauer Ufer errichten, wie Vize-Bürgermeister Carsten Kreikenboom auf Nachfrage bestätigte: „Die Gemeinde hat sich vorgenommen, einen Anleger in Wustrau zu schaffen.“ Allerdings sei das Vorhaben noch nicht so weit gediehen, dass sich etwas zum Zeitplan oder Kosten sagen lasse. Heymann kritisiert den Steg, der ihm Konkurrenz machen würde, als Subventionierung eines Privatunternehmens.